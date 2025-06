Moira Orfei e l’eredità | in corso una lite sul patrimonio

Moira Orfei, iconica regina del circo italiano, continua a incantare e a dividere la famiglia anche dopo la sua scomparsa. Recentemente, una disputa sul patrimonio si è accesa con un'asta di cimeli personali organizzata dal figlio Stefano, volto a rilanciare il Circo Moira in una chiave moderna e cruelty-free. Tra emozioni e tensioni, questa vicenda mette in luce come l’eredità di un’icona possa accendere passioni profonde e controversie infinite.

La figura di Moira Orfei, simbolo indiscussa del circo italiano, continua a suscitare emozioni e tensioni all'interno della famiglia. Recentemente, la disputa si è accesa attorno a un'asta di cimeli personali dell'artista, organizzata dal figlio Stefano per finanziare il rilancio del Circo Moira in una versione innovativa e senza uso di animali. Questa iniziativa ha diviso profondamente i membri della famiglia, generando un acceso confronto tra le parti coinvolte. l'asta dei cimeli di moira orfei: un patrimonio di valore storico e affettivo. dettagli dell'evento e oggetti in vendita. Il 10 giugno, presso il Palazzo Cenci a Roma, saranno messi all'asta circa 200 pezzi appartenuti alla celebre artista circense.

Spettacolo, all’asta memorabilia di Moira Orfei - Il 10 giugno alle 18, Roma ospiterà un'asta straordinaria dedicata ai memorabilia di Moira Orfei, icona della storia del circo e protagonista indiscussa dello spettacolo italiano.

