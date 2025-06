Moglie malata uccisa nella vasca le associazioni rosa | Non fu un femminicidio

In un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica e messo in discussione le interpretazioni tradizionali di violenza domestica, la Corte d’Assise di Ravenna ha deciso di affidarsi a una perizia psichiatrica su Enzo Giardi, accusato di aver ucciso la moglie malata. Un procedimento che non solo indaga la responsabilità penale, ma si immerge anche nelle complesse sfumature di un dramma familiare che sfugge alle etichette convenzionali.

Ravenna, 19 giugno 2025 – La Corte d’Assise di Ravenna, presieduta dal giudice Giovanni Trerè con a latere Antonella Guidomei, ha accolto la richiesta di una perizia psichiatrica su Enzo Giardi, l’uomo che il 9 settembre scorso ha annegato la moglie Piera Ebe Bertini, gravemente malata di Alzheimer. Un passaggio cruciale, che segna la direzione di un processo destinato a misurarsi con i limiti estremi della responsabilità penale, ma anche con un dibattito pubblico che, nei giorni successivi al fatto, aveva parlato di femminicidio. Ieri, però, in aula non si è costituita alcuna parte civile. Nessuna delle associazioni femminili che allora si dissero pronte a scendere in piazza ha avanzato richiesta di risarcimento o rappresentanza legale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moglie malata uccisa nella vasca, le associazioni rosa: “Non fu un femminicidio”

