Modifiche alla differenziata a Tommaso Natale Sferracavallo Mondello e San Lorenzo | ecco cosa cambia

A partire da venerdì 20 giugno, importanti novità interesseranno la raccolta differenziata nelle zone di Tommaso Natale, Sferracavallo, Mondello e San Lorenzo. Modifiche ai calendari e alle modalità di esposizione delle frazioni di rifiuti richiedono attenzione da parte di cittadini ed esercizi commerciali. Scopri cosa cambia per garantire un corretto smaltimento e contribuire alla tutela del nostro ambiente. Ecco tutto quello che devi sapere per adattarti senza stress.

Da domani, venerdì 20 giugno, cambiano i calendari della raccolta differenziata limitatamente ad alcune frazioni di rifiuti da esporre. Per tutti gli esercizi commerciali (utenze non domestiche) ricadenti nell'area porta a porta di Tommaso Natale, Mondello e San Lorenzo, i rifiuti riciclati.

