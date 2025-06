Mistero a Palombina | il permesso sosta è concesso anche ai residenti di Collemarino? Zinni | Indagherò

Un mistero avvolge i permessi di sosta a Palombina: il permesso 232, esteso anche ai residenti di Collemarino Zinni, solleva dubbi e interrogativi. È tutto in regola? Oppure ci sono aspetti ancora nascosti dietro queste concessioni? Durante il consiglio comunale, il consigliere PD Angelo Tomassetti ha acceso i riflettori su questa delicata questione, chiedendo chiarezza e trasparenza. La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto si immagini...

ANCONA – Stalli blu a Palombina con relativo permesso residenti. Tutto funziona alla perfezione? Chissà . Di certo non è così per il consigliere del Partito Democratico Angelo Tomassetti che oggi, in consiglio comunale, ha portato all’attenzione dell’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni diverse. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Mistero a Palombina: il permesso sosta è concesso anche ai residenti di Collemarino? Zinni: «Indagherò»

In questa notizia si parla di: palombina - permesso - residenti - zinni

Mistero a Palombina: il permesso sosta è concesso anche ai residenti di Collemarino? Zinni: «Indagherò»; Caos stalli blu a Palombina, protestano i residenti: «Nessuno ci ha avvisato. Impossibile ottenere il pass»; Più parcheggi per residenti e sosta veloce, stalli blu a Palombina. Il Consiglio vara la 'riformina'.

Caos stalli blu a Palombina, protestano i residenti: «Nessuno ci ha avvisato. Impossibile ottenere il pass» - Le strisce blu lungo via Flaminia a Palombina dovevano diventare un supporto per i residenti e invece, dal primo giorno della sperimentazione, non stanno facendo altro che creare ... Segnala msn.com

Palombina assaggia le strisce blu. Da giugno via alla sperimentazione - Partirà una sperimentazione, per quattro mesi, da giugno a settembre, con un centinaio di stalli a strisce blu che dovrebbero favorire i residenti alla ricerca del posto ... Si legge su ilrestodelcarlino.it