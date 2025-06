Mister Movie Uma Thurman Torna all’Azione con The Old Guard 2 | Ecco Perché Dopo Kill Bill

Dopo aver preso una pausa dal genere action, Uma Thurman torna in grande stile con The Old Guard 2, svelando i motivi che l’hanno spinta a rimettersi in gioco. La sua scelta di ripercorrere le strade dell’adrenalina e dell’eroismo è un modo per sorprendere ancora, consolidando il suo ruolo tra le icone del cinema. Scopriamo insieme cosa ha portato questa leggenda a varcare nuovamente la soglia dell’azione.

Come riportato da MisterMovie.it. Dopo anni lontana dal genere action per evitare di essere incasellata, l'iconica star di Kill Bill rivela cosa l'ha convinta a unirsi al cast di The Old Guard 2 al fianco di Charlize Theron su Netflix. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie Uma Thurman Torna all’Azione con The Old Guard 2: Ecco Perché Dopo Kill Bill

In questa notizia si parla di: guard - kill - bill - mister

Uma Thurman rivela la sua più grande paura quando recita: Mangiare sul set.

Kill Bill: Volume 3: tutto quello che sappiamo sul film mai realizzato di Quentin Tarantino - Scopriamo insieme tutto quello che Quentin Tarantino ha rivelato nel corso degli anni a proposito di Kill Bill: Volume 3, il suo progetto mai realizzato. Come scrive movieplayer.it

Kill Bill: i 20 anni della "sposa in nero" di Quentin Tarantino - Volume 1, prima parte del celebre dittico di Quentin Tarantino: un elettrizzante revenge- Si legge su movieplayer.it