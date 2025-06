Mister Movie Tom Rhys Harries È Clayface | L’horror DC Trova il Suo Protagonista!

Scopri come Tom Rhys Harries ha conquistato il ruolo di Clayface nel nuovo horror DC, portando un tocco di talento e passione in un progetto con budget ridotto. MisterMovie.it svela i dettagli di questa avventura oscura, dove un regista promettente e un cast di qualità si uniscono per creare un’esperienza cinematografica unica. Preparati a immergerti in un mondo di paura e suspense, guidato dal brillante interprete che darà vita a uno dei villain più inquietanti dell’universo DC.

Come riportato da MisterMovie.it. Scopri come Tom Rhys Harries ha conquistato il ruolo di Clayface nel nuovo film horror DC! Budget ridotto e un regista di talento per un'avventura oscura. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie Tom Rhys Harries È Clayface: L’horror DC Trova il Suo Protagonista!

In questa notizia si parla di: rhys - harries - clayface - horror

Clayface: Tom Rhys Harries sarà il protagonista del film del DCU - Preparati a scoprire il volto di Clayface nel nuovo film del DCU: Tom Rhys Harries, talento emergente e protagonista di successo, porta sul grande schermo un personaggio iconico.

BREAKING: Tom Rhys Harries è stato scelto per interpretare il protagonista di #Clayface, nuovo cinecomic horror del DC Universe! Vai su Facebook

Tom Rhys Harries sarà Clayface nel film del DC Universe scritto da Mike Flanagan; DC Clayface: trovato il protagonista; Clayface: i DC Studios annunciano che Tom Rhys Harries sarà la star.

Clayface, James Gunn annuncia il protagonista del film! Ecco chi sarà il villain di Batman - Scoprite quale attore interpreterà il villain Clayface nell'atteso film horror dei DC Studios prodotto da James Gunn e Matt Reeves. Riporta cinema.everyeye.it

Clayface: i DC Studios annunciano che Tom Rhys Harries sarà la star - Dopo una lunga ricerca, i produttori del film Clayface hanno svelato che il ruolo del personaggio tratto dai fumetti della DC è stato affidato Tom Rhys Harries. Come scrive msn.com