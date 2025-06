Mister Movie Tim Burton arriva al Giffoni Film Festival 2025

Preparati a un’estate da brivido: Tim Burton, il maestro dell’immaginazione gotica e del cinema fantastico, arriverà al Giffoni Film Festival 2025 il 25 luglio! Come riportato da MisterMovie.it, l’evento si trasformerà in un mondo di suspense e meraviglia, regalando ai fan un’esperienza indimenticabile. Segna questa data sul calendario: il Giffoni 2025 si tinge di Horror, e Burton sarà il protagonista di questa emozionante avventura!

Mercoledì: Tim Burton sbarca a Giffoni! - Imperdibile per gli appassionati di cinema e di atmosfere gotiche! Mercoledì, il genio visionario Tim Burton, in occasione dell’arrivo della seconda stagione di “Mercoledì” su Netflix, si ferma a Giffoni per incontrare giovani talenti e amanti del suo stile unico.

