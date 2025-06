Mister Movie The Bear 4 | Tutto sulla nuova stagione data uscita trama cast

Se sei un fan di The Bear, non puoi perderti l’attesissima quarta stagione, pronta a conquistare Disney+! MisterMovie.it svela tutte le novità: dagli episodi record all’evoluzione dei protagonisti, fino a un cast stellare che rende questa nuova avventura imperdibile. Preparati a immergerti in un mondo ricco di emozioni, colpi di scena e personaggi irresistibili. La stagione che tutti aspettavano sta per arrivare—e tu non vorrai perderla!

The Bear quarta stagione: binge-watching su Disney, crescita e nuove sfide al ristorante - La quarta stagione di "The Bear" debutta il 26 giugno 2025 su Disney, portando gli spettatori nel vivo di nuove sfide e opportunità al ristorante.

