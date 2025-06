Mister Movie Temptation Island 2025 | registrazioni terminate ecco la data inizio prima puntata

Le registrazioni di Temptation Island 2025 sono ufficialmente concluse: i fan possono già segnare in agenda la data d’inizio della prima puntata, prevista molto presto. Secondo MisterMovie.it, l’attesa sta per finire e le anticipazioni non fanno altro che aumentare l’entusiasmo. Preparatevi a scoprire tutte le novità e i colpi di scena di questa nuova edizione, che promette emozioni forti e sorprese imperdibili!

Finite le riprese di Temptation Island 2025, ecco quando inizia: data prima puntata e spoiler.

