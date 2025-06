Mister Movie Marvel | Nuovo Film Misterioso nel 2028? Ecco le Nostre Teorie Più Audaci!

Preparati a scoprire il mistero che si cela dietro il nuovo film Marvel in uscita nel 2028! MisterMovie.it svela teorie audaci e sorprendenti, mentre il Marvel Cinematic Universe si prepara a rivoluzionare il suo futuro. Quali segreti ci riserverà questa nuova avventura? Restate con noi: le sorprese sono appena cominciate!

Come riportato da MisterMovie.it. Il Marvel Cinematic Universe prepara il terreno per il futuro! Scopri le ultime indiscrezioni su un nuovo film nel 2028 e le possibili strategie di Marvel Studios. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Mister Movie Marvel: Nuovo Film Misterioso nel 2028? Ecco le Nostre Teorie Più Audaci!

In questa notizia si parla di: marvel - film - mister - movie

Atmosphere: scelti i registi di Captain Marvel per il nuovo film di Laika - Anna Boden e Ryan Fleck, noti per il loro lavoro su Captain Marvel, sono stati scelti per dirigere l'adattamento live action di "Atmosphere", il romanzo di Taylor Jenkins Reid.

“I Fantastici 4: Gli Inizi” uscirà nelle sale il 23 luglio 2025. Trama: “I Fantastici 4: Gli Inizi” presenta la prima famiglia Marvel: Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quin Vai su Facebook

Fantastici 4: Gli Inizi, Dottor Destino RDJ e il Segreto del Multiverso Marvel; Kevin Smith Rifiuta Regia Film Marvel: 'Voglio Fare I Miei Film', Ma Accetterebbe Un Ruolo Attore nell'MCU; Kevin Smith: Regia Marvel? Assolutamente No! Ma Dogma 2 Forse….

Marvel annuncia un nuovo film del MCU, svelata la data d'uscita ufficiale - Scoprite quando uscirà questo nuovo film del Marvel Cinematic Universe appena annunciato dai Marvel Studios e da Disney. Riporta cinema.everyeye.it

Marvel pensa in grande: spunta un possibile quarto film per il 2028 - Marvel pensa in grande: spunta un possibile quarto film per il 2028 I Marvel Studios hanno messo in calendario un film, ancora senza titolo, per il 15 dicembre 2028. Secondo cinematographe.it