Mister Movie James bobin regista per Dragon’s Lair | Ryan Reynolds riporta in vita il classico arcade su Netflix!

Se sei un appassionato di cinema e videogiochi, preparati a vivere un’avventura epica! Ryan Reynolds riporta in vita il mitico Dragon’s Lair, il classico arcade degli anni '80, grazie al nuovo film su Netflix diretto da James Bobin. Un mix esplosivo di azione e nostalgia ti aspetta: scopri tutti i dettagli di questa emozionante produzione che promette di conquistare grandi e piccini. Restate sintonizzati, l’attesa sta per finire!

Il film di Dragon's Lair è in arrivo su Netflix! Scopri tutti i dettagli sul nuovo adattamento con Ryan Reynolds protagonista e James Bobin alla regia.

Dragon’s Lair | James Bobin verso la regia del film - Se l’attesa vi sta lentamente logorando, ecco una notizia che potrebbe ravvivare il vostro entusiasmo: James Bobin, noto per il suo stile dinamico e brillante, potrebbe dirigere l’attesissimo film ispirato al videogioco Dragon’s Lair.

