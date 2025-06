Mister Movie Dune | Messiah Jason Momoa e suo figlio insieme sul set! Scopri il cast

Preparati a immergerti nel mondo di Dune: Messiah, dove le sorprese non finiscono mai! MisterMovie.it svela che il figlio di Jason Momoa fa il suo debutto sul grande schermo, affiancando il padre in un ruolo di grande rilevanza. Questa magia familiare promette di arricchire ancora di più il cast e l’attesa per il film. Scopri tutti i dettagli e lasciati sorprendere dalle novità in arrivo!

Dune: Messiah, trovati gli interpreti per i figli di Paul e Chani - Le anticipazioni sul cast di Dune: Messiah si fanno sempre più interessanti. Dopo la conferma di Robert Pattinson nel ruolo di Skytale, emergono nuovi dettagli sui giovani protagonisti: Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke saranno i gemelli Leto II e Ghanima, i figli di Paul e Chani.

Dune: Messiah: nel cast anche il figlio di Jason Momoa - Wolf Momoa, e Ida Brooke interpreteranno rispettivamente Leto II e Ghanima, i figli gemelli di Paul Atreides (Timothée Chalamet) e Chani (Zendaya). it.ign.com scrive

