Missione spaziale NewAthena | ci sono i docenti Unipa Marco Miceli e Costanza Argiroffi

La missione spaziale NewAthena, un progetto rivoluzionario nel campo dell’astrofisica, si arricchisce della presenza di due eminenti docenti dell’Università di Palermo. Marco Miceli e Costanza Argiroffi, rispettivamente chair e co-chair del Working Group 3 "Stars and their environment", guideranno questa frontiera di scoperta celeste. La loro leadership rappresenta un passo importante per la ricerca italiana nello spazio, aprendo nuove prospettive di conoscenza e innovazione nel nostro universo.

Marco Miceli e Costanza Argiroffi, docenti del dipartimento di Fisica e Chimica "E. Segrè" dell'Università degli Studi di Palermo, sono stati nominati rispettivamente chair e co-chair del Working Group 3 "Stars and their environment" per la missione "NewAthena - New Advanced Telescope for.

