Missili sull' ospedale di Soroka Netanyahu | Tiranni terroristi

La tensione in Medio Oriente raggiunge livelli allarmanti con circa venti missili iraniani che hanno colpito Israele, danneggiando sedi importanti come Tel Aviv e l'ospedale di Soroka a Be'er Sheva. Mentre il ministro iraniano minaccia ritorsioni, la regione si trova al centro di un conflitto che mette a repentaglio vite innocenti e infrastrutture vitali. La situazione si fa sempre più critica: ecco cosa c’è davvero dietro queste escalation.

Sono circa una ventina i missili balistici iraniani che hanno colpito Israele. Danneggiati edifici di Tel Aviv, Holon e Ramat Gan. Su X, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha scritto che "l'Iran continuerà a esercitare il suo diritto all'autodifesa con orgoglio e coraggio, e faremo pentire e pagare l'aggressore per il suo grave errore". Tra gli edifici più danneggiati anche l'ospedale di Soroka a Be'er Sheva, poi evacuato, per la sospetta fuoriuscita di sostanze tossiche. Dell'ospedale ha parlato anche il presidente Isaac Herzog: "È uno dei migliori ospedali in Israele. Il personale ospedaliero, sia ebreo che arabo, lavora fianco a fianco in straordinaria armonia, unito nella sacra missione: salvare la vita degli abitanti del Negev di ogni religione, credo e stile di vita: ebrei e musulmani, israeliani e palestinesi (. 🔗 Leggi su Iltempo.it