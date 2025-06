Missili iraniani su un ospedale decine di feriti Katz | Khamenei non può continuare a esistere Israele attacca altri 2 siti nucleari

Tensioni in escalation nel Medio Oriente: missili iraniani colpiscono un ospedale, decine di feriti, mentre Israele risponde attaccando altri siti nucleari. Le parole dure del ministro israeliano contro Khamenei riflettono la crescente tensione, con telefonate tra Xi Jinping e Putin che condannano le azioni israeliane. La diplomazia internazionale si prepara a un confronto cruciale tra Iran e le potenze europee. La situazione rimane critica e il mondo osserva attentamente gli sviluppi.

Le frasi del ministro della Difesa israeliano contro Khamenei. Telefonata tra Xi jinping e Putin, che condannano le azioni israeliane. In programma un incontro tra il ministro degli Esteri iraniano e gli omologhi di Francia, Germania e Gran Bretagna.

Mosca mette in guardia gli Usa: «Non intervengano in Iran». Netanyahu: «Eliminare Khamenei? Tutte le opzioni aperte»; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Israele, missili iraniani sull'ospedale Sokora di Beer Sheva: decine di feriti | Nethanyahu: Teheran pagherà | Katz: Khamenei non può continuare ad esistere, vuole distruggerci.

Missili iraniani su un ospedale, Israele attacca il reattore di Arak. Trump pronto a entrare in guerra: «Attacco Usa nel fine settimana» - Secondo i media Usa, Trump ha infatti approvato i piani per attaccare l’Iran e probabilmente, riporta Bloomberg, l’attacco ... Lo riporta unionesarda.it

