Missili iraniani su Tel Aviv Israele accusa | Usata una bomba a grappolo Teheran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz

La tensione in Medio Oriente si fa sempre più incandescent?, tra attacchi missilistici e minacce di chiusura dello Stretto di Hormuz. Tel Aviv e Teheran sembrano ormai prigionieri di un ciclo di escalation senza fine, con la speranza di una de-escalation che sembra allontanarsi. In questo scenario drammatico, il rischio di un conflitto globale si fa sempre più concreto, lasciando il mondo ad attendere un possibile passo indietro o una svolta diplomatica.

L’Iran con il mirino puntato su Donald Trump e su Tel Aviv, Israele sull’ Ayatollah Ali Khamenei: in Medio Oriente per ora la descalation è un miraggio. La più grande città dello Stato ebraico è bersaglio di missili senza soluzione di continuità e i detriti si accumulano: all’alba l’ ospedale di Beer Sheva, poi un alto grattacielo residenziale nei sobborghi di Tel Aviv, a Ramat Gan, colpito e ridotto a scheletro. Anche i bombardamenti su Teheran e in località strategiche non si interrompono, dopo che alle prime ore di giovedì 19 giugno l’Idf ha colpito il reattore ad acqua pesante di Arak. Intanto il premier Benjamin Netanyahu ha confermato: «Impedire l’esistenza di Khamenei è parte degli obiettivi dell’operazione». 🔗 Leggi su Open.online

