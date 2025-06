Missili iraniani su Ramat Gan gli israeliani | Dio è con noi

Nella tranquilla Ramat Gan, alle porte di Tel Aviv, un attacco missilistico iraniano ha infranto le difese israeliane, lasciando dietro di sé un bilancio di feriti e distruzione. La tensione cresce mentre le sirene suonano e i soccorritori si affannano a gestire l’emergenza, testimoniando ancora una volta la fragilità della pace in Medio Oriente. La situazione rimane critica e sotto stretta osservazione; il mondo si chiede quale direzione prenderanno gli eventi.

Ramat Gan (Israele), 19 giu. (askanews) - I missili iraniani sono riusciti nuovamente a superare le difese israeliane colpendo diversi obiettivi fra cui la città di Ramat Gan, alle porte di Tel Aviv. "I soccorritori sono arrivati sul posto hanno visto molti feriti uscire dagli edifici - dice uno di loro, Moti Nissan - c'erano 36 feriti lievi, uno in condizioni gravi, un altro in condizioni moderate e gli altri leggermente feriti. Quando siamo arrivati con i rinforzi, la situazione era tutt'altro che facile". "Alle otto meno un quarto del mattino, io e mia figlia eravamo nella stanza di sicurezza, forse due o tre minuti dopo abbiamo sentito la bomba. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Missili iraniani su Ramat Gan, gli israeliani: "Dio è con noi"

