Missili iraniani su Israele palazzi danneggiati a Tel Aviv | le immagini

La tensione tra Iran e Israele si fa sempre più palpabile, con missili iraniani che hanno colpito Tel Aviv, danneggiando palazzi e ferendo numerose persone. Un ospedale locale ha annunciato di aver assistito 16 feriti, tre in condizioni critiche. In un’azione di rappresaglia, Israele ha colpito il reattore di Arak. Uno sguardo alle immagini ci ricorda quanto questa escalation possa influenzare la stabilità della regione e il mondo intero.

Gli attacchi iraniani su Israele hanno colpito un grattacielo residenziale a Tel Aviv e altri siti. Un ospedale ha dichiarato di aver accolto 16 feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Nel frattempo, Israele ha sferrato attacchi contro il reattore ad acqua pesante di Arak, in Iran. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Missili iraniani su Israele, palazzi danneggiati a Tel Aviv: le immagini

In questa notizia si parla di: israele - iraniani - aviv - missili

Secondo l’intelligence Usa Israele prepara un attacco contro i siti nucleari iraniani - Secondo fonti dell'intelligence statunitense, Israele potrebbe pianificare un attacco alle strutture nucleari iraniane.

Israele attacca il reattore ad acqua pesante di Arak, missili iraniani su Tel Aviv: colpito l'ospedale. La sfida finale Trump-Khamenei - X Vai su X

#Israele Sirene d'allarme a Tel Aviv e in numerose aree di Israele per il lancio di missili. Allerta a #Dimona , dove si trova un reattore nucleare, dopo il lancio di razzi iraniani. I #Pasdaran hanno dichiarato di aver attaccato le basi aeree israeliane da cui, seco Vai su Facebook

Lanci incrociati di missili. Raid sull'ospedale di Soroka. Media Usa:Trump approva piani di guerra - Cina: contrari a uso della forza dopo monito di Trump all'Iran; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare»; Mosca: I raid di Israele spingono il mondo verso un disastro nucleare.

Missili iraniani su Israele. Colpito un ospedale. Tel Aviv attacca il reattore di Arak. Ne... - Pioggia di missili nella notte in tutto Israele, dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver rilevato missili in arrivo dall'Iran. Da msn.com

Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni a Teheran e Tel Aviv. Lanci di missili e droni: colpito ospedale a Beer Sheva - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel settimo giorno di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 19 giugno 2025 ... Scrive fanpage.it