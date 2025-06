Missili dall' Iran colpiscono quattro zone di Israele Tel Aviv bombarda il reattore di Arak

Tensione alle stelle tra Iran e Israele: missili iraniani hanno colpito quattro zone strategiche, tra cui Tel Aviv e il centro del paese, mentre Israele risponde con un bombardamento sul reattore di Arak. La regione è in allerta, tra timori di escalation e tentativi di contenimento. In un clima di crescente instabilità, la fragile pace globale si trova ancora una volta sotto minaccia, lasciando il mondo a chiedersi quali saranno gli sviluppi imminenti.

Quattro zone del centro e del sud di Israele sono state colpite direttamente dai missili balistici lanciati poco fa dall'Iran. Secondo le prime informazioni, √® stata colpita la citt√† di Gush Dan. Sono state segnalati danni a una struttura nel Negev.¬†Intanto, secondo la tv di Stato iraniana. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - Missili dall'Iran colpiscono quattro zone di Israele. Tel Aviv bombarda il reattore di Arak

