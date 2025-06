Missili balistici dall' Iran | allarmi a Tel Aviv e Gerusalemme

Le sirene d'allarme echeggiano in Israele, mentre Tel Aviv e Gerusalemme si preparano a fronteggiare una crisi senza precedenti: missili balistici provenienti dall'Iran minacciano la stabilità regionale. Stanno risuonando forti boati, mentre le agenzie di stampa confermano l'emergenza, con allarmi anche a Nazaret e il dispiegarsi di droni ostili. Israele si trova di fronte a una sfida cruciale: neutralizzare le capacità militari iraniane e mettere in sicurezza il proprio futuro.

Le sirene d'allarme stanno risuonando in gran parte di Israele, per il lancio di missili balistici dall' Iran. Forti boati si sentono nel centro di Tel Aviv e di Gerusalemme, come stanno costatando le agenzie di stampa ANSA e Afp sul posto. Gli allarmi sono scattati anche a Nazaret, per l'intrusione di droni. Israele deve distruggere le capacità dell'Iran di produrre missili balistici, oltre che il suo programma nucleare. Lo ha detto l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, in un'intervista alla Cnn. I loro missili "arrivano dal cielo e causano danni incredibili", ha affermato Leiter. 🔗 Leggi su Quotidiano.net