Missile su ospedale a Beer Sheva esplosioni a Tel Aviv Bloomberg | Attacco Usa nei prossimi giorni

Una nuova ondata di missili iraniani scuote Israele all’alba, con devastanti attacchi che colpiscono ospedali, civili e infrastrutture strategiche. In particolare, l’ospedale Soroka di Beer Sheva è stato centrato da un colpo diretto, mettendo a rischio vite e strutture. Le esplosioni a Tel Aviv, Holon e Ramat Gan aggiungono tensione a una crisi già complessa, mentre si preannunciano ulteriori azioni militari negli Stati Uniti. La situazione rimane altamente volatile, e il mondo osserva attentamente cosa accadrà nelle prossime ore.

Una nuova ondata di missili iraniani ha colpito Israele all’alba, provocando gravi danni in diverse aree del Paese. Il caso più critico riguarda l’ospedale Soroka di Beer Sheva, centrato da un colpo diretto: l’edificio ha riportato danni strutturali e i soccorritori segnalano il rischio di crolli. A Tel Aviv, Holon e Ramat Gan diversi missili hanno colpito edifici civili causando feriti. Intanto l’Idf rivendica un attacco contro il reattore nucleare iraniano di Arak. Secondo Bloomberg, la Casa Bianca starebbe valutando un’azione militare nei prossimi giorni, con lo schieramento già pronto sul terreno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Missile su ospedale a Beer Sheva, esplosioni a Tel Aviv. Bloomberg: “Attacco Usa nei prossimi giorni”

