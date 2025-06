Mio figlio di 18 mesi a Teheran con la mamma per conoscere i nonni Ora sono lì senza latte e pannolini Non dormo più

In un angolo di Teheran, un papà preoccupato vive l'ansia di non poter vedere il suo piccolo di 18 mesi e la sua famiglia, lontani, senza latte, pannolini e sonno. La distanza e le complicazioni diplomatiche si intrecciano con il desiderio di riabbracciare i propri cari, alimentando speranze e timori. La situazione di Salvatore Politi, ginecologo parmense, ci ricorda quanto possa essere fragile il legame tra famiglia e avventura. Speriamo che tutto si risolva al più presto.

Ore di ansia per Salvatore Politi, ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma. La convivente è un’architetta iraniana di 36 anni. “Spero che riescano a farli rientrare il prima possibile”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Mio figlio di 18 mesi a Teheran con la mamma per conoscere i nonni. Ora sono lì, senza latte e pannolini. Non dormo più”

In questa notizia si parla di: figlio - mesi - teheran - mamma

Matteo Marcato muore a 34 anni nello schianto contro un furgoncino: moglie e figlio neonato di 10 mesi incastrati tra le lamiere - Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Matteo Marcato, 34 anni, che ha perso la vita nello schianto contro un furgoncino a Portegrandi.

“Mio figlio e Sempio? Ora basta, parlo”. Garlasco, la mamma di Alberto Stasi decide di rompere il silenzio dopo anni: “Questo è quello che è successo” Vai su Facebook

Bimbo italiano di 18 mesi bloccato a Teheran con la madre iraniana; Riportate a casa mio figlio di 18 mesi e sua madre, bloccati in Iran sotto le bombe; Mamma e figlio bloccati a Teheran sotto le bombe.

“La mia compagna e mio figlio di 18 mesi scappati da Teheran, senza latte e pannolini, bloccati là” - Ore di ansia per Salvatore Politi, ginecologo dell’ospedale Maggiore di Parma, pronto a partire per andare a recuperare la convivente, 36enne iraniana, da 13 ... Come scrive bologna.repubblica.it

Ore di angoscia per un bimbo di 18 mesi bloccato a Teheran. L'appello del padre, medico parmigiano - Per lui sono giorni da incubo, sta tentando di riportare in Italia la sua compagna, architetta 36enne iraniana ma da 13 anni i ... Scrive gazzettadiparma.it