Mino Manni al Fol in Fest con il folle amore di Pasolini

appassionati di cultura. Un viaggio emozionante tra parole, emozioni e teatro, che ci farà scoprire il lato più intimo e rivoluzionario del grande poeta e regista. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, dove il palco si trasforma in un ponte tra passato e presente, lasciandoci ancora una volta affascinare dal folle amore di Pasolini.

Per il secondo dei tre eventi di anteprima del Fol in Fest si fa un tuffo culturale nell’arte letteraria e teatrale grazie all’opera di Pier Paolo Pasolini e all’interpretazione che di lui ne offre l’artista piacentino Mino Manni. L’appuntamento, «di quelli da non perdere», dichiarano gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Mino Manni al Fol in Fest con il "folle amore" di Pasolini

In questa notizia si parla di: mino - manni - fest - pasolini

Lo aveva rimproverato per essere entrato senza salutare. Così lui ha preso un'ascia e l'ha uccisa. È la confessione di Filippo Manni, il 21enne che ha ammazzato la madre, Teresa Sommario, di 52 anni. Al termine dell'interrogatorio la pm Simona Rizzo ha em Vai su Facebook

Nel segno di Pasolini il nuovo appuntamento con il Fol in Fest e Mino Manni; Al Teatro Duse di Cortemaggiore l’1 e 2 marzo Mino Manni con lo spettacolo omaggio a Pasolini e l’incontro con il giornalista Valerio Varesi; “Il sogno di una cosa”: Germano e Teardo al Teatro Carcano.

Nel segno di Pasolini il nuovo appuntamento con il Fol in Fest e Mino Manni - Per il secondo dei tre eventi di anteprima del Fol in Fest si fa un tuffo culturale nell’arte letteraria e teatrale grazie all’opera di Pier Paolo ... Segnala piacenzasera.it

Mino Manni in “Pier Paolo Pasolini…Tutto il mio folle amore” - Partendo dalla famosa canzone scritta da Pasolini e interpretata da Domenico ... piacenzasera.it scrive