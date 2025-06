Minivan contro scooter terribile | chi muore nell’impatto

Un terribile incidente a Roma ha sconvolto l’intera città: uno scontro fatale tra un minivan e uno scooter Yamaha X-Max ha strappato due giovani vite in un attimo. La tragedia, ancora sotto shock, solleva domande e ci ricorda quanto sia fragile la vita sulla strada. Cosa è successo realmente in quel tragico momento? Scopriamolo insieme, riflettendo sulla sicurezza e sulla prevenzione.

Un incidente drammatico ha scosso il cuore di Roma, trasformando un giorno ordinario in una tragedia terribile. Due giovanissimi sono stati coinvolti in un tragico scontro mentre erano in sella a uno scooter Yamaha X-Max. L'impatto devastante con un minivan Volkswagen Caddy ha interrotto bruscamente la loro corsa. Cosa è accaduto. Roma, tragedia sulla strada: scontro fatale. L'incidente è avvenuto oggi, 19 giugno, pochi minuti dopo le 12, sul lungotevere Flaminio, nelle vicinanze del Museo Maxxi. I due giovani, un ragazzo di 23 anni insieme all'amica 22enne, viaggiavano in direzione sud quando si sono scontrate con il veicolo guidato da un 28enne italiano.