Ministro Interno ai migranti | Non venite in Francia tolleranza zero

Il ministro dell’Interno italiano ha annunciato con fermezza: “Tolleranza zero” verso i migranti non autorizzati, sottolineando l’impegno a riprendere il controllo delle frontiere. Una posizione decisa che rispecchia la volontà di garantire sicurezza e ordine, ma che solleva anche questioni delicate sulla gestione umanitaria e le relazioni internazionali. La strada verso una soluzione equilibrata resta complessa, ma è ormai evidente che...

''La nostra strategia è tolleranza zero, molto chiaramente. Abbiamo una strategia quella di riprendere il controllo delle nostre frontiere''.

Ministro Interno a migranti: "Non venite in Francia, tolleranza zero" - "Il messaggio è dire a chiunque cerchi di immigrare illegalmente, e quindi di commettere frodi, che non dovrebbe venire in Francia.

