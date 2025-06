Ministro Interno a migranti | Non venite in Francia tolleranza zero

In un clima di fermezza e determinazione, la Francia manda un messaggio chiaro a chi tenta di entrare illegalmente nel paese: "Non venite in Francia". Con tolleranza zero, le autorità stanno intensificando i controlli per contrastare l'immigrazione irregolare, sottolineando l'importanza di rispettare le leggi e garantire sicurezza e ordine. Questa linea dura rappresenta un segnale forte per tutti, mettendo al centro la tutela dei cittadini e l'integrità del sistema.

Parigi, 19 giu. (askanews) - "Il messaggio è dire a chiunque cerchi di immigrare illegalmente, e quindi di commettere frodi, che non dovrebbe venire in Francia. 'Non venite in Francia'. È tolleranza zero". Lo ha affermato il ministro dell'Interno francese Bruno Retailleau, in visita alla stazione Gare du Nord di Parigi, dove le forze dell'ordine sono state mobilitate a livello nazionale per effettuare controlli contro l'immigrazione illegale nelle stazioni e sugli autobus. "Il messaggio è molto chiaro. Voglio scoraggiare l'immigrazione illegale. Senza questo, non sarà possibile controllare l'immigrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ministro Interno a migranti: "Non venite in Francia, tolleranza zero"

