Mindhunter | ritorno possibile in tre film ma solo se David Fincher approverà gli script

Il sogno dei fan della serie di culto sta per avverarsi, ma prima di cantar vittoria servirà l'approvazione dell'esigente David Fincher. Da ore le dichiarazioni esplosive della star di Mindhunter Holt McCallany rimbalzano da un media all'altro. L'attore, co-protagonista insieme a Jonathan Groff della serie di culto firmata da David Fincher per Netflix, ha parlato di un potenziale ritorno dello show in forma di tre film da due ore ciascuno, ma solo se David Fincher approverà le sceneggiature. Da oggi su Netflix con la serie The Waterfront, Holt McCallany ha rivelato in un'intervista con CBR di aver parlato con David Fincher del potenziale ritorno dell'acclamata serie sui serial killer di cui sono state prodotte due gloriose stagioni nel 2017 e 2020.