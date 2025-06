Minacciata di morte e picchiata dal compagno mentre è in videochiamata con l' amica in Olanda

Una scena di pura paura e solidarietà: mentre era in videochiamata con un’amica in Olanda, una donna è stata brutalmente minacciata di morte e picchiata dal suo compagno, assistendo impotente a morsi, calci e pugni. La sua prontezza nel chiamare il 112 ha permesso di inviare immediatamente soccorsi. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale intervenire e sostenere le vittime di violenza domestica.

Era in videochiamata con un'amica residente in Olanda quando è stata minacciata di morte e aggredita con morsi, calci e pugni dal compagno. Un'aggressione violenta a cui la donna ha assistito, contattando immediatamente il 112 a cui ha chiesto aiuto.

