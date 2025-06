Minacce alla procuratrice Claudia Caramanna la solidarietà del Centro studi Pio La Torre

Il centro studi Pio La Torre si unisce con fermezza alla solidarietà nei confronti della procuratrice Claudia Caramanna, soggetta a minacce che mettono a rischio il suo impegno per la tutela dei minori. In un contesto di crescente insicurezza, è fondamentale ribadire il sostegno e la vicinanza a chi lavora senza sosta per garantire un futuro più sicuro ai nostri giovani. La nostra solidarietà è un segnale di forza e unità contro ogni forma di intimidazione.

La "più convinta solidarietà e vicinanza" è stata espressa dal presidente Emilio Miceli, a nome del centro Pio La Torre, alla procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna. La procuratrice ha ricevuto nuove minacce per la sua attività a tutela dei ragazzi nati e cresciuti in un.

Nuove minacce alla procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, che con coraggio si impegna a offrire un'alternativa alle giovani generazioni intrappolate nel ciclo mafioso.

