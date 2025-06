Minacce alla procuratrice Caramanna Schillaci | Grande dedizione per dare un futuro ai figli dei boss

futuro di legalità e speranza per le nuove generazioni. La sua impegno instancabile nel contrasto alle minacce e alle infiltrazioni criminali rappresenta un faro di integrità e determinazione, fondamentale per costruire una società più giusta e sicura per tutti.

"Il lavoro meritorio che sta svolgendo la procuratrice per i Minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, va preso come esempio di grande dedizione - afferma Roberta Schillaci, vicecapogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea regionale siciliana - verso il ruolo esercitato e proteso ad un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Minacce alla procuratrice Caramanna, Schillaci: "Grande dedizione per dare un futuro ai figli dei boss"

In questa notizia si parla di: procuratrice - caramanna - schillaci - dedizione

Mafia: nuove minacce a Claudia Caramanna, procuratrice per i minorenni di Palermo - Nuove minacce alla procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, che con coraggio si impegna a offrire un'alternativa alle giovani generazioni intrappolate nel ciclo mafioso.

Minacce alla procuratrice Caramanna, Schillaci: Grande dedizione per dare un futuro ai figli dei boss.

"Smetti di occuparti dei figli degli altri": minacce alla procuratrice dei minori di Palermo - E’ questo il contenuto delle minacce rivolte alla procuratrice capo di Palermo per i minorenni, Claudia Caramanna, che segue anche i figli dei boss di mafia. Come scrive msn.com

Minacce a procuratrice per i minori a Palermo, rafforzata scorta - Questa la minaccia scritta su un foglio rivolta alla procuratrice capo per i minorenni a Palermo, Claudia Caramanna, che segue anche i figli dei boss di mafia. Si legge su ansa.it