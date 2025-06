Minacce alla procuratrice Caramanna | Ferma condanna da Cnpp e Ugl

Le recenti minacce rivolte alla Procuratrice Claudia Caramanna rappresentano un attacco intollerabile alla legalità e al coraggio di chi combatte per proteggere i più vulnerabili. Il Cnpp e l’Ugl esprimono una ferma condanna e totale solidarietà, ribadendo il loro sostegno a chi si impegna con dedizione nel contrasto alla criminalità. È fondamentale che nessuno sia lasciato solo di fronte a tali intimidazioni, perché la giustizia e la sicurezza devono prevalere sempre.

Il Coordinamento Nazionale Polizia Penitenziaria (Cnpp) e l’Ugl esprimono piena solidarietà alla Procuratrice dei Minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, vittima di nuove e gravi minacce per il suo impegno nella tutela dei minori e nel contrasto alla mafia. Il Segretario Nazionale Cnpp, Maurizio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Minacce alla procuratrice Caramanna: "Ferma condanna da Cnpp e Ugl"

In questa notizia si parla di: cnpp - minacce - procuratrice - caramanna

Minacce alla procuratrice Caramanna: Ferma condanna da Cnpp e Ugl.

Nuove minacce alla procuratrice per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna. Scorta rafforzata - Un ritaglio di giornale con la foto di Falcone e la scritta "Caramanna", segnato con una croce grande e tre piccole. Scrive rainews.it

Nuove minacce alla procuratrice per i minorenni Claudia Caramanna: foto di Falcone e quattro croci - Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha disposto un'intensificazione della vigilanza per la magistrata - Segnala palermotoday.it