Mimmo Lucano contro von der Leyen e Kallas al Parlamento Ue | Siete complici del genocidio di Israele – Video

Mimmo Lucano scuote l’Europa con parole dure e senza mezze misure, condannando il silenzio delle istituzioni di fronte al dramma palestinese. La sua voce denuncia complicità e ingiustizie, invitando a riflettere sul ruolo di chi assiste passivamente a un genocidio. La domanda rimane: fino a quando continueremo ad accettare questa indifferenza?

“ Chi rimane indifferente davanti a un genocidio è complice. Di fronte alla distruzione sistematica del popolo palestinese, le nostre istituzioni hanno voltato lo sguardo, coperto gli occhi, tappato le orecchie. Qui, in quest’Aula, il silenzio è assordante. Avete legittimato la violenza coloniale con l’alibi della sicurezza di Israele”. Sono le parole di Mimmo Lucano in plenaria a Strasburgo. “Ma quale sicurezza può giustificare l’uccisione di oltre 55mila civili e la fame usata come arma? Israele ha superato ogni linea rossa, ha calpestato ogni principio di umanità. Eppure, le porte dell’Unione europea restano aperte, gli accordi in vigore, le forniture militari continuano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mimmo Lucano contro von der Leyen e Kallas al Parlamento Ue: “Siete complici del genocidio di Israele” – Video

In questa notizia si parla di: israele - mimmo - lucano - genocidio

Mimmo Lucano vs Kaja Kallas e von der Leyen: Complici del genocidio a Gaza, Ue in silenzio; Strasburgo, Lucano accusa l’UE di complicità nel genocidio palestinese e chiede sanzioni contro Israele; Gli attivisti della Marcia per Gaza si stanno concentrando in Egitto.

Mimmo Lucano vs Kaja Kallas e von der Leyen: "Complici del genocidio a Gaza, Ue in silenzio" - (Agenzia Vista) Strasburgo, 18 giugno 2025 "Signora Presidente, onorevoli colleghi, chi rimane indifferente davanti a un genocidio è complice. Lo riporta la7.it

Gaza: l'errore di chiamarlo "genocidio" - C'è un termine che viene utilizzato da alcuni per definire le operazioni militari che Israele sta compiendo ... Riporta huffingtonpost.it