Mimmo Lucano accusa von der Leyen e Kallas al Parlamento Ue | Siete complici del genocidio di Israele

In un momento di grande tensione a Strasburgo, Mimmo Lucano ha scosso le istituzioni europee con un intervento senza precedenti. L’ex sindaco di Riace, ora europarlamentare, ha puntato il dito contro von der Leyen e Kallas, accusandoli di essere complici nel genocidio di Israele. Un discorso che ha acceso il dibattito e acceso le polemiche: ma qual è la verità dietro queste accuse forti e provocatorie?

Nell’Aula di Strasburgo, durante una delle sessioni piĂą tese dell’ultimo periodo, è risuonata la voce di Mimmo Lucano con un intervento che ha squarciato il silenzio istituzionale europeo. L’ex sindaco di Riace, oggi europarlamentare, ha pronunciato parole durissime rivolte direttamente alle istituzioni dell’Unione europea, accusandole senza mezzi termini di complicitĂ nel genocidio del popolo palestinese. Leggi anche: Fondi del Pnrr per le armi, il Pd vota sì come FdI e FI. Bufera su Elly Schlein: “Una follia” Leggi anche: Ronzulli contro Caprarica, rissa nello studio di Parenzo: “Abbassategli il microfono o vado a casa” Le accuse di Lucano scuotono Strasburgo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mimmo Lucano accusa von der Leyen e Kallas al Parlamento Ue: “Siete complici del genocidio di Israele”

In questa notizia si parla di: mimmo - lucano - accusa - leyen

Bruxelles, Mimmo Lucano consegna kefiah a Mattarella - During a meeting between President Sergio Mattarella and the Italian delegation at the European Parliament, a spontaneous moment took place.

Mimmo Lucano vs Kaja Kallas e von der Leyen: “Complici del genocidio a Gaza, Ue in silenzio” Vai su Facebook

Mimmo Lucano vs Kaja Kallas e von der Leyen: Complici del genocidio a Gaza, Ue in silenzio; Lucano a Strasburgo: «Io, Carola e Ilaria contro il sistema. Non ho votato per Metsola e non voterò von der Leyen» ·; Riace, la Cassazione conferma solo la pena a 18 mesi per falso. Lucano: “Vince Davide contro Golia”.

Mimmo Lucano accusa von der Leyen e Kallas al Parlamento Ue: “Siete complici del genocidio di Israele” - Nell’Aula di Strasburgo, durante una delle sessioni più tese dell’ultimo periodo, è risuonata la voce di Mimmo Lucano con un intervento che ha squarciato ... Si legge su thesocialpost.it

Mimmo Lucano vs Kaja Kallas e von der Leyen: "Complici del genocidio a Gaza, Ue in silenzio" - evolCoverUrl="2152159_sd_68532aeb333c5_1750280939. Segnala affaritaliani.it