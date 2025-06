Millemiglia 2025 400 auto d' epoca e più di 100 Ferrari ' Tribute' in Accademia Navale | dove e quando sarà possibile vederle Video

L’attesa cresce per la Mille Miglia 2025, l’evento che celebra il fascino delle auto d’epoca e la leggendaria corsa italiana. A Livorno, il 20 giugno, più di 400 vetture storiche e oltre 100 Ferrari Tribute si raduneranno all’Accademia Navale, offrendo uno spettacolo unico. Se desideri vivere questa emozione, scopri dove e quando sarà possibile vederle in video e immergerti in un mondo di passione e storia su ruote.

Per tutti gli appassionati delle auto d'epoca e della leggendaria Mille Miglia si avvicina l'appuntamento con la tappa di Livorno. Venerdì 20 giugno infatti le più di quattrocento vetture partecipanti e le oltre cento Ferrari Tribute che aprono il gruppo arriveranno in città. Nel programma della. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Millemiglia 2025, 400 auto d'epoca e più di 100 Ferrari 'Tribute' in Accademia Navale: dove e quando sarà possibile vederle. Video

In questa notizia si parla di: auto - epoca - ferrari - tribute

“Sotto le Stelle” la manifestazione che vede assoluti protagoniste le auto d’epoca - Arezzo si prepara a brillare con “Sotto le Stelle”, una manifestazione dedicata alle auto d’epoca. L’evento, in programma sabato 17 maggio a partire dalle 15.

Le prime vetture a transitare da Prato saranno le 120 Ferrari del Tribute, seguite dai mezzi elettrici e poi dalle oltre 400 vetture della corsa. La prima macchina entrerà in città da viale Borgovalsugana intorno alle ore 8.30. E intanto domani nel tardo pomeriggio Vai su Facebook

Millemiglia 2025 in Accademia Navale, orari e percorso; La Mille miglia attraversa cinque borghi della Tuscia ma non il centro di Viterbo; 1000 Miglia 2025: tutte le informazioni sull’evento per auto storiche e Ferrari.

1000 Miglia 2025: tutte le informazioni sull’evento per auto storiche e Ferrari - Dopo lo start di Brescia del 17 giugno, gli equipaggi si muoveranno alla volta di Desenzano, Sirmione, Verona e Ferrara, per poi raggiungere San ... Scrive clubalfa.it

Il giorno della Mille Miglia. Arrivano le auto storiche. Come cambia il traffico - Sfilano le auto, sfila la storia in quelle carrozzerie luccicanti. Riporta msn.com