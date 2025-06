Mille | Per fare i talent serve la testa altrimenti ti fai male Poi parla dell' esperienza a X Factor con i Moseek

Mille non è solo un nome, ma un universo di talenti e sfaccettature: cantautrice, musicista e attrice teatrale. Per emergere nel mondo dello spettacolo, serve più che talento, bisogna avere anche la testa giusta per non rischiare di sbagliare. L’abbiamo incontrata per scoprire il suo prossimo progetto discografico, "Risorgimento", in uscita questa autunno, e non potevamo dimenticare il suo passato, tra cui l’esperienza a X Factor con i Moseek, un capitolo fondamentale della sua crescita artistica.

Cantautrice, musicista, attrice teatrale: lei è Mille, come le sue sfaccettature. L'abbiamo incontrata per parlare del suo prossimo progetto discografico ("Risorgimento" è il titolo, in uscita in autunno). Non è mancato uno sguardo anche verso il passato, per esempio all'esperienza ad X Factor. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Mille: "Per fare i talent serve la testa, altrimenti ti fai male". Poi parla dell'esperienza a X Factor con i Moseek

In questa notizia si parla di: esperienza - mille - factor - fare

Mille: Per fare i talent serve la testa, altrimenti ti fai male. Poi parla dell'esperienza a X Factor con i Moseek; Mille, l'ex Moseek di X Factor: Per fare i talent serve la testa, altrimenti ti fai male. Il prossimo album è Risorgimento; Settembre, in gara tra i Giovani a Sanremo 2025: “Il mio brano Vertebre? Mi rende fiero di quello che faccio”. E sul Festival, Giorgia, Rocco Hunt e l’esperienza a X Factor….

Mille, Concerto Primo Maggio/ Chi è? Da Zecchino d’Oro a X Factor: carriera single dopo i Moseek - pubblico conosce Mille soprattutto per essere stata la frontwoman dei Moseek in quel di “X Factor”: nel 2020 quell’esperienza è terminata e da ... Da ilsussidiario.net

Asia a X Factor 2023: “Un’esperienza esplosiva intensa e formativa” - abbiamo chiesto tre aggettivi che definissero questa esperienza che di sicuro costituirà un bagaglio ... movieplayer.it scrive