Mille miglia in moto a Corinaldo la prima tappa nel ricordo di Livio Scattolini

Lunedì 16 giugno, i motori si sono acceso per la prima tappa della Mille Miglia in moto a Corinaldo, un omaggio vibrante al leggendario Livio Scattolini. Tra storici capolavori e moderni gioielli a due ruote, l’evento ha trasformato i vicoli gorettiani in un suggestivo museo su strada. Un viaggio nel passato e nel presente, che ha coinvolto appassionati e curiosi, celebrando la passione e l’eredità di un vero mito del motociclismo.

CORINALDO – La Mille Miglia in moto ha fatto tappa a Corinaldo. Veri e propri gioielli a due ruote del passato e del presente – sono ammessi i mezzi storici dal 1949 fino al 1980 - tra i vicoli della cittadina gorettiana in ricordo di Livio Scattolini. Lunedì 16 giugno i motociclisti sono partiti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Mille miglia in moto, a Corinaldo la prima tappa nel ricordo di Livio Scattolini

In questa notizia si parla di: corinaldo - mille - miglia - moto

Mille miglia in moto, tappa a Corinaldo. Passaggio nei vicoli del borgo, omaggio a ex sindaco Scattolini #ANSAmotori #ANSA Vai su X

Mille miglia in moto, tappa a Corinaldo. Passaggio nei vicoli del borgo, omaggio a ex sindaco Scattolini #ANSAmotori #ANSA Vai su Facebook

Mille miglia in moto, a Corinaldo la prima tappa nel ricordo di Livio Scattolini; Mille miglia in moto, tappa a Corinaldo; Affitta casa, la offre a un turista e sparisce con l’anticipo.

Mille miglia in moto, tappa a Corinaldo - Il rombo dei motori del passato ha contrassegnato la giornata di lunedì 16 giugno a Corinaldo (Ancona). Come scrive msn.com

A Corinaldo il rombo delle moto storiche della mille miglia ha animato il borgo giovedì 16 giugno - Corinaldo ospita la Mille Miglia in moto, evento che unisce passione per i veicoli d’epoca e valorizzazione turistica, con un omaggio speciale all’ex sindaco Livio Scattolini e il sostegno di San Mari ... Riporta gaeta.it