Mille Miglia in città Tutto pronto Ecco il percorso

Domani mattina, la città si trasformerà in un palcoscenico di eleganza e passione, con la Mille Miglia che attraversa le sue strade tra le 10 e le 16 circa. Oltre 450 equipaggi di auto d’epoca sveleranno il fascino del passato lungo un percorso emozionante. Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: ecco il tracciato che farà sventolare il tricolore del motorismo classico.

Domani è il giorno della Mille Miglia in città. Il passaggio della carovana di auto classiche avverrà tra le 10 e le 16 circa, con oltre 450 equipaggi. Ecco il percorso: SS67, via G. Masini, via V. Salvagnoli, via Tinto di Battifolle, Piazza della Vittoria, via del Giglio, Canto Guelfo, Piazza Farinata degli Uberti (Controllo Timbro), Canto Pretorio, via Giuseppe del Papa, via Roma, via G. Verdi, via M. Fabiani, via IV Novembre, via Carraia, via del Terrafino, SS67, via 2 Giugno. Al passaggio delle auto sarà disposta la sospensione temporanea della circolazione, sulle strade comunali del percorso sopra indicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it