Mille Miglia auto d’epoca sfilano per le vie di Roma

Le strade di Roma si sono trasformate in un palcoscenico di eleganza e storia con la Mille Miglia d’epoca, che ha attraversato i monumenti più iconici della città. Oltre 400 auto d’annata hanno incantato il pubblico lungo un percorso tra fascino e tradizione, culminando nell’affascinante evento finale in via Veneto. La partecipazione speciale della Polizia di Stato, con le sue vetture storiche, ha aggiunto un tocco di prestigio e orgoglio all’intera manifestazione. Un vero patrimonio su quattro ruote, capace di emozionare e sorprendere ancora una volta.

Anche quest’anno la Mille Miglia ha fatto tappa a Roma. Oltre 400 auto d’epoca hanno sfilato lungo un percorso che ha toccato luoghi simbolo della capitale, da illa Borghese a via Veneto, dove si è svolto l’evento conclusivo. La polizia di Stato partecipa alla competizione con due vetture storiche: Alfa Romeo 1900 Ti Super del 1953 e l’Alfa Romeo Giulietta 1300 del 1961. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mille Miglia, auto d’epoca sfilano per le vie di Roma

In questa notizia si parla di: mille - miglia - auto - epoca

Mille Miglia, mattinata fra i tornanti di Futa e Raticosa - Mille Miglia 2025: tra i maestosi tornanti di Futa e Raticosa, la leggenda riprende vita sotto un cielo sereno.

#MilleMiglia 2025 in #Toscana, la #carovana delle auto d’epoca anima #borghi e #città d’#arte Vai su X

Mille Miglia 2025 in Toscana, la carovana delle auto d’epoca anima borghi e città d’arte Vai su Facebook

Mille Miglia, auto d’epoca tra le vie del centro; Auto storiche, la Mille Miglia arriva a Roma e sfila sulla passerella di via Veneto; 1000 Miglia 2025, tutta l'emozione della Corsa più bella del mondo.

La Mille Miglia fa tappa a Roma: oltre 400 auto d’epoca attraversano la città - La storica gara ha attraversato i luoghi simbolo di Roma, con la Polizia locale impegnata nel garantire sicurezza e viabilità ... rainews.it scrive

Mille Miglia 2025: percorso, tappe e date. Il programma completo della nuova edizione della gara di auto d’epoca - Tra auto d'epoca e tragitti storici, tutte le informazioni sulla corsa delle auto più belle del secolo scorso ... Come scrive msn.com