Mille Miglia 2025 terza tappa partita oggi da Roma

L’alba di oggi ha segnato il via della terza tappa della Mille Miglia 2025, con gli equipaggi pronti a sfidare le strade italiane partendo da Roma. Dopo un inizio all’alba, i piloti si sono già misurati sulla Prova di Media a Orte, immergendosi in una sfida che promette emozioni e adrenalina lungo il percorso. La corsa è appena iniziata e l’attesa per le prossime sfide cresce.

(Adnkronos) – La mattinata è iniziata molto presto per gli equipaggi della 1000 Miglia 2025, che, alle 5:30, hanno effettuato il Controllo Orario di ripartenza da Roma a Parco de' Medici. Giunti a Orte, nel viterbese, piloti e navigatori si sono misurati nella prima attività sportiva di questa terza giornata, ovvero una Prova di Media .

Automobilismo, la 1000 Miglia 2025 si presenta a Roma - La 1000 Miglia 2025 si presenta a Roma, incarnando più di una semplice competizione automobilistica. È un viaggio epico attraverso l’anima dell’Italia, celebrando creatività, ingegneria e stile.

