Milinkovic Savic il Napoli accelera | oggi incontro col Torino trattativa sulla base di 18 milioni Romano

Potrebbe essere Vanja Milinkovic Savic il rinforzo per la porta del Napoli voluto da Antonio Conte. Stando infatti a quanto riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club azzurro avrebbe incontrato oggi il Torino per trattare sulla base di 18 milioni di euro. Sull’estremo difensore c’è anche la concorrenza del Manchester United e di altri club europei. Le ultime sul possibile arrivo al Napoli di Milinkovic Savic. Di seguito quanto scritto dal giornalista sul suo account “ X “: “Il Napoli è in trattativa con il Torino per Vanja Milinkovi?-Savi? per un costo di 18 milioni di euro. I colloqui si sono svolti oggi, in quanto il Napoli vuole anticipare il Manchester United e altri club interessati”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it