Miley Cyrus a Parigi senza lingerie | il look trasparente fa discutere

Parigi, città dei sogni e delle rivoluzioni stilistiche, si è trasformata nel palcoscenico perfetto per Miley Cyrus. L'artista americana, 31 anni, ha stupito tutti con un look trasparente e audace davanti al suo hotel, lasciando senza parole i fan e i fotografi. La sua scelta di stile, irriverente e sfacciata, conferma il suo ruolo di trendsetter e ribelle della moda. Ma quali sono le reazioni più sorprendenti a questa provocazione?

Parigi, città della luce e delle rivoluzioni estetiche, accoglie Miley Cyrus come solo lei sa essere: irriverente, teatrale, completamente libera. L’artista americana, oggi 31enne e sempre più vicina alla consacrazione fashion, ha lasciato senza parole i fan e i fotografi accorsi davanti al suo hotel parigino, sfoggiando un abito trasparente e audace, che ha immediatamente scatenato paragoni con Bianca Censori, icona (molto discussa) di minimalismo iper-sensuale. Miley Cyrus, regina del look vedo-non-vedo. Il vestito scelto da Miley per la serata parigina è uno di quelli che si ricordano. Realizzato in chiffon grigio fumo totalmente trasparente, l’abito sfiora il pavimento e accarezza le forme, lasciando poco spazio all’immaginazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Miley Cyrus a Parigi senza lingerie: il look trasparente fa discutere

In questa notizia si parla di: miley - cyrus - parigi - trasparente

Miley Cyrus racconta ad Apple Music dell’album Something Beautiful, dei tour e di molto altro - Miley Cyrus condivide con Apple Music le impressioni sul suo nuovo album "Something Beautiful", i tour e molto altro.

I look più belli (e quelli shock) ai Grammy Awards 2025; Il corpetto è il must have della primavera: i preferiti dalle star; Miley Cyrus, 10 look iconici che hanno fatto la storia.

A Parigi, Miley Cyrus in un abito nero corto e trasparente - svelando un look chic in un abito nero corto e leggermente trasparente. Segnala msn.com

Miley Cyrus esagerata e provocante: è tutta trasparente - Miley Cyrus continua a provocare tutti i suoi fan con foto in cui è molto provocante ed esagerata. bloglive.it scrive