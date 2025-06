Milano poliziotto accoltellato più di un anno fa | torna in servizio Christian Di Martino

Dopo oltre 13 mesi dall'aggressione che lo aveva visto protagonista a Lambrate, Christian Di Martino torna in servizio, dimostrando coraggio e resilienza. Quel tragico episodio, avvenuto l'8 maggio 2024, ha segnato profondamente la comunità milanese. La sua riabilitazione è un esempio di determinazione e dedizione alla tutela della collettività . La città si stringe ancora intorno a lui, riconoscendo il valore inestimabile del suo impegno.

Poco piĂą di un anno fa, l'8 maggio 2024, era stato accoltellato durante un intervento alla stazione di Lambrate per difendere alcuni passeggeri dal 37enne di nazionalitĂ marocchina che lanciava pietre contro di loro. Christian Di Martino era stato ferito con tre fendenti alla schiena, al torace e all'addome. L'aggressore, arrestato, è stato condanno in primo grado a 12 anni e due mesi di reclusione per tentato omicidio. A distanza di oltre 13 mesi, il vice ispettore di polizia Di Martino è rientrato in servizio. Lo ha annunciato la polizia di Stato, che sui social ha dato il "bentornato" all'agente 35enne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, poliziotto accoltellato piĂą di un anno fa: torna in servizio Christian Di Martino

In questa notizia si parla di: martino - accoltellato - anno - servizio

Torna in servizio Christian Di Martino, il poliziotto di 36 anni accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano - Dopo oltre un anno di riabilitazione e speranza, Christian Di Martino, il coraggioso poliziotto di 36 anni, torna in servizio a Milano.

Un anno dopo essere stato accoltellato durante un servizio alla stazione di #Lambrate, #ChristianDiMartino,medaglia d'oro al valore civile,torna di pattuglia e i colleghi gli danno il bentornato.Buon lavoro a lui e a tutti gli agenti della @poliziadistato! @FratellidI Vai su X

Torna in servizio Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato a Milano un anno fa. Grande commozione tra i colleghi #ChristinDiMartino #MatteoPiantedosi #Milano #poliziadistato #Stazionelambrate Vai su Facebook

Milano, poliziotto accoltellato un anno fa: torna in servizio Christian Di Martino; VIDEO Milano, poliziotto accoltellato un anno fa: torna in servizio Christian Di Martino; Accoltellato alla stazione di Lambrate, il vice ispettore Di Martino di nuovo in servizio: “Bentornato, Christian”.

Poliziotto accoltellato a Milano: torna in servizio Christian Di Martino - Piantedosi: "L’esempio di quelle straordinarie doti di professionalità, abnegazione e sacrificio" Salerno. Come scrive msn.com

Christian di martino torna in servizio dopo l’accoltellamento alla stazione di lambrate - Christian Di Martino, vice ispettore della polizia di Stato, torna in servizio alla questura di Milano dopo oltre un anno di recupero dall’aggressione subita alla stazione di Lambrate nel maggio 2024. Si legge su gaeta.it