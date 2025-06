Milano e la solitudine come è cambiata la città in 20 anni

Milano sta cambiando sotto molti aspetti, e non solo nel suo skyline. In due decenni, la città ha assistito a una trasformazione profonda nella vita dei suoi abitanti più fragili: tra anziani e persone non autosufficienti, la solitudine si fa strada, insieme alle sfide di un welfare sempre più complesso. Un fenomeno che richiede risposte concrete e innovative per un futuro più solidale. È arrivato il momento di parlarne e agire insieme.

Milano, 19 giugno 2025 - "A Milano ci sono circa 80 mila persone non autosufficienti, di cui il 7-8 % vive in Rsa. Tra quelli che non vivono in Rsa, il 30% è seguito da una badante, il restante 70% da caregiver familiari. Oltre che l'età media delle persone, sta aumentando anche la solitudine”. Queste le parole dell'assessore al Welfare de l Comune di Milano Lamberto Bertolé durante l'evento 'RS(A)ppropriatezza: leggi chiare, costi certi. Chi paga le RSA?", organizzato dall'Associazione RisoRSA al Palazzo Reale. "In 20 anni i nuclei familiari composti da una sola persona sono passati dal 45 al 57%" ha aggiunto offrendo una instantanea di questo cambiamento sostanziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano e la solitudine, come è cambiata la città in 20 anni

