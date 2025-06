Milano è la città in cui le case si vendono più velocemente

Milano, prima città in Italia per velocità di vendita immobiliare, si conferma come il mercato più dinamico del Paese. Con un tempo medio di soli 2,9 mesi, le case qui si vendono in un batter d'occhio, superando di gran lunga altre metropoli italiane. Questa rapida rotazione impatta positivamente sull’economia locale e sulle opportunità di investimento, confermando Milano come una meta irresistibile per chi cerca affari veloci e sicuri nel settore immobiliare.

Milano in campo immobiliare batte tutti sul tempo: il capoluogo lombardo si conferma la città italiana in cui le case si vendono più velocemente, in media in 2.9 mesi. Lo leggiamo su “La Repubblica” Milano. Il dato “emerge dall’ultima ricerca di Immobiliare.it Insights del gruppo Immobiliare.it, che ha preso in esame le tempistiche medie di vendita delle case sul portale immobiliare in 20 città italiane.” Milano, prima città in Italia per velocità di vendita delle case. Milano mantiene la testa della classifica, seguita da Roma (dove per vendere una casa servono in media 3.4 mesi) e da Bologna e Verona, che si piazzano a pari merito sul gradino più basso del podio con 3. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Milano è la città in cui le case si vendono più velocemente

