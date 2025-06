Milano costruisce oltre suoi i confini | case economiche fuori dalla città per i milanesi

Milano si apre oltre i suoi confini, puntando a offrire case economiche ai cittadini anche fuori città. Con il “Progetto Sistema Abitare”, Palazzo Marino sfrutta 300mila metri quadrati di proprietà nei comuni di Gessate, Cologno Monzese e Gorgonzola, creando nuove opportunità di residenza per i milanesi. Un’iniziativa che unisce visione, sviluppo e inclusione, segnando una svolta per il futuro abitativo della regione.

