Milan | svolta in attacco il bomber arriva con lo sconto

Il Milan prepara un colpo di scena nel mercato invernale: con il bomber pronto a sbarcare a prezzo scontato, Tare e Allegri sono al lavoro per rinforzare l’attacco. Tra incontri e valutazioni, il club rossonero si prepara a sorprendere i tifosi con una mossa strategica che potrebbe cambiare le sorti della stagione. La prossima settimana sarà decisiva per capire se il sogno diventerà realtà, portando nuova linfa alla squadra.

Tare è al lavoro per dare un attaccante ad Allegri. C’è un profilo che interessa molto al direttore sportivo e sono in corso le valutazioni del caso Sono giorni di contatti e riflessioni in casa Milan. In sede ieri si sono presentati diversi agenti e gli incontri continueranno anche nelle prossime ore. Tare e Allegri stanno valutando diversi profili e nelle prossime settimane si dovrà entrare nel vivo delle trattative per capire la fattibilità delle operazioni. La stagione del club rossonero inizierà in anticipo e quindi il tecnico toscano spera di poter lavorare sin da inizio ritiro con quasi tutta la rosa al completo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it