Milan stelle col destino in stand-by Theo Leao Tomori e Maignan | nessuno è più sicuro col Diavolo

Il Milan si trova a un bivio cruciale, con i protagonisti dell’ultimo scudetto – Theo Hernandez, Tomori, Maignan e Leao – in una posizione di stand-by. Mentre le voci di rinnovi e mercato si infiammano, il futuro di questi pilastri potrebbe decidere le sorti della squadra. La sfida è aperta: continueranno a brillare sotto la maglia rossonera o si preparano a nuove avventure? Il destino del Milan è tutto da scrivere.

Milan al bivio con gli ambasciatori dell’ultimo scudetto, targato 2022: da Theo Hernandez a Fikayo Tomori, da Rafael Leao a Mike Maignan. Situazioni differenti, ma tutte delicate. Quella relativa a Theo Hernandez è una vera e propria magagna: contratto in scadenza a giugno 2026, ingaggio da 4,5 milioni, rinnovo per nulla nell’aria, dopo che il giocatore ha rifiutato prima il Como, a gennaio, poi, di recente, l’Al-Hilal con cui i rossoneri avevano trovato l’accordo a 30 milioni più 5 di bonus. Il 27enne si era promesso all’Atletico Madrid, arrivato a proporre circa 20 milioni al Milan, salvo poi far saltare la trattativa e virare su altri obiettivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, stelle col destino in stand-by. Theo, Leao, Tomori e Maignan: nessuno è più sicuro col Diavolo

In questa notizia si parla di: theo - milan - leao - tomori

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Dopo Theo, Leao e Tomori, @mmseize è il 4° giocatore con più presenze con la maglia del Milan, e sono gli unici quattro nella Top 100 All-time. E tutti e 4 sono tutt'altro che sicuri di rimanere. D'altronde la mancanza di leadership dei veterani è stato uno dei p - X Vai su X

? Juventus-Milan: si scalda l'asse di mercato, da Tomori a Vlahovic- Theo ? https://tinyurl.com/28vg5sbc ? di Francesco Tripodi Vai su Facebook

Milan, stelle col destino in stand-by. Theo, Leao, Tomori e Maignan: nessuno è più sicuro col Diavolo; Maignan, Theo, Leao e anche Tomori: il punto sul mercato in uscita; Rivoluzione Milan, non solo Theo sulla lista: da Leao a Tomori, ecco i possibili addii in estate.

Milan, stelle col destino in stand-by. Theo, Leao, Tomori e Maignan: nessuno è più sicuro col Diavolo - Campioni dell’ultimo scudetto in bilico, con la Juve resta possibile l’intreccio che porta a Vlahovic. Segnala sport.quotidiano.net

La Juventus brand new sull'asse Milan mette Vlahovic, Allegri muove le fila per Theo e Tomori. La verità su Gyokeres e Osimhen - Vlahovic deve lasciare la Juventus, si lavora sul trasferimento al Milan e all'idea scambio con Theo, Tomori nel mirino. Scrive sport.virgilio.it