Milan il mercato del rilancio procede troppo a rilento | l'effetto Allegri e Tare è già sfumato

Il mercato del Milan sembra navigare a vele spiegate, ma il rilancio tarda a decollare. L’effetto Allegri e le tensioni tra Tare e Gali, ormai sfumate, hanno portato alla consueta filosofia: cedere prima di comprare. In casa rossonera, questa formula è diventata un mantra, un’arma a doppio taglio che potrebbe frenare la rimessa in carreggiata se non si aprono le uscite necessarie. La vera chiave per il riscatto...

Cedere prima di comprare. In casa Milan una formuletta che è ormai diventata un mantra in tema di calciomercato. Se non ci sono delle uscite,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

