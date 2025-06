Milan i 10 giocatori in prestito non hanno portato valore economico | solo Kalulu è stato riscattato

Il Milan della scorsa stagione ha affrontato numerose sfide, dai cambi di allenatore alle prestazioni altalenanti dei giocatori in campo. I 10 calciatori in prestito non hanno portato il valore economico sperato, ad eccezione di Kalulu, riscattato per 232. È stata un’annata di errori e insegnamenti, ma ora è il momento di guardare avanti e ricostruire con determinazione e ambizione, perché il vero Milan si vede nelle ripartenze.

