Milan duello per Cambiaso | la Juventus resiste ali rossoneri e ad un’altra big

Il duello tra Milan e Juventus per Cambiaso infiamma il mercato, con i rossoneri decisi a conquistare il talento, mentre la Juve cerca di blindarlo. La corsa al giovane esterno sembra appena iniziata, ma non sono solo i bianconeri a sognarlo: i grandi club europei stanno studiando ogni mossa. Chi riuscirà a conquistare Cambiaso e aggiungerlo al proprio roster? La sfida è aperta, e il futuro del talentuoso milanese si gioca ora.

Nonostante la chiara intenzione della Juventus di blindare Cambiaso, il giovane terzino resta un nome caldissimo: Milan e non solo su di lui.

Calciomercato Milan, piacciono Cambiaso e Udogie - Il Milan si prepara a un possibile ribaltone in difesa: con Theo Hernandez in uscita, i rossoneri puntano su Cambiaso e Udogie.

Milan e Napoli si affronteranno sul campo a fine settembre, ma la sfida tra Conte e Allegri è già cominciata sul mercato. Al centro del duello c’è Darwin Nunez, attaccante uruguaiano in uscita dal Liverpool. Il Napoli tratta da settimane, il Milan si è inserito con d Vai su Facebook

Il Napoli non molla Cambiaso, duello col Milan: la posizione della Juve – TMW; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Gyokeres sogno in attacco. Si tratta un nuovo prestito per Kolo Muani....; Il saluto alla curva e la partita 'distratta'. Cambiaso in Juventus-Milan: com'è andata.

La Juventus dice no al Milan per Cambiaso: è incedibile - La Juventus avrebbe detto ancora una volta di no al Milan per Andrea Cambiaso, terzino sinistro classe 2000 della nostra nazionale. Si legge su tuttojuve.com

Allegri insiste per Cambiaso al Milan: la risposta della Juventus - Andrea Cambiaso è tornato al centro della Juventus dopo alcuni mesi complicati dove aveva anche pensato di andare via. Lo riporta calciomercato.com